В Иране отреагировали на предполагаемую атаку Израиля на аэропорт Дамаска

Сообщается, что в результате атаки погибли двое сирийских военнослужащих.

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани раскритиковал Израиль в понедельник за нанесение ракетных ударов по международному аэропорту Дамаска, в результате чего погибли двое солдат.

«Исламская Республика самым решительным образом осуждает продолжающиеся нарушения суверенитета Сирии со стороны еврейского государства и требует положить конец этим преступлениям», — заявил дипломат, выступая на пресс-конференции в Тегеране.

Представитель призвал международное сообщество усилить давление на Израиль, чтобы тот прекратил свои «агрессивные действия» против Сирии и уважал «ее суверенитет».

Напомним, что ранее в понедельник сирийские государственные СМИ сообщили, что международный аэропорт Дамаска и его окрестности подверглись израильской атаке.

По словам неназванных военных, удар был нанесен с направления к северо-востоку от Галилейского моря в сторону района к югу от сирийской столицы.

Военные источники добавили, что в результате атаки двое сирийских солдат погибли, еще двое получили ранения. Ракетный удар также нанес материальный ущерб аэропорту и остановил все прибывающие и вылетающие рейсы, говорится в сообщении информационного агентства Sana.

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