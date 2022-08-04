Появились новые подробности о сирийском судне с украденным украинским зерном

Сирийское судно, перевозящее, как утверждают в Украине, украденное зерно, в четверг покинуло северный ливанский порт Триполи и направлялось в Сирию.

Об сообщил агентству Рейтер исполняющий обязанности министра транспорта Ливана Али Хами.

«Лаодикия» пришвартовалась в Триполи 27 июля с примерно 5000 тоннами ячменя и 5000 тоннами муки, которые, по словам посольства Украины в Бейруте, были похищены российскими властями из украинских магазинов.

В понедельник судья издал ордер на арест на 72 часа, но в среду вечером ордер отменили, чтобы судно могло уйти.

Ранее сегодня Украина призвала Ливан отменить решение суда в Триполи о разрешении на отплытие сирийского корабля, перевозившего то, что, по словам Киева, является украденным украинским зерном.

В заявлении МИД Украины говорится, что оно разочаровано решением суда разрешить отплытие «Лаодикии» под сирийским флагом, и заявило, что позиция Киева не была принята во внимание.

Напомним, что россияне заставили пленного украинского военного прокомментировать теракт в Еленовке.

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