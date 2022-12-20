«Появились новые угрозы»: путин выдал ФСБ громкое поручение

ФСБ, преемница КГБ советских времен, действует в рф как обширный аппарат наблюдения и цензуры.

Глава рф* путин в понедельник приказал Федеральной службе безопасности усилить наблюдение за российским обществом и границами страны, чтобы предотвратить риски из-за рубежа и предателей внутри страны.

Выступая накануне широко отмечаемого в рф Дня службы безопасности во вторник, путин сказал, что «появление новых угроз» увеличивает потребность в усилении разведывательной деятельности.

«Необходимо активизировать работу через пограничные службы и Федеральную службу безопасности (ФСБ)», — сказал путин. — Любые попытки нарушения должны быть быстро и эффективно пресечены всеми имеющимися в нашем распоряжении силами и средствами, в том числе мобильными подразделениями и силами специального назначения».

Путин поручил ФСБ максимально «использовать оперативный, технический и кадровый потенциал» для ужесточения контроля над обществом.

Усиление слежки за гражданами рф

ФСБ, главный преемник советского КГБ, уже действовала в рф как обширный аппарат наблюдения и цензуры, а вторжение москвы в Украину привлекло большое количество спецслужб.

«От органов контрразведки, в том числе военной разведки, сейчас требуется максимальное хладнокровие, концентрация сил, — заявил путин, говорится в стенограмме его выступления, предоставленной кремлем. — Необходимо жестко пресекать действия иностранных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов».

ФСБ, возглавляемая союзником путина александром бортниковым, также усилит надзор за массовыми собраниями, стратегическими объектами и энергетической инфраструктурой.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.