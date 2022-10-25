Появилось новое видео ночной операции в Шхеме, снятое израильским бойцом

Опубликованы кадры ночной операции в Шхеме, снятые на камеру, установленную на шлеме одного из израильских бойцов.

Новое видео появилось 25 октября, во вторник. На нем видно, как солдаты движутся по ночному городу, а на фоне раздаются выстрелы.

במשטרה מפרסמים את תיעוד חיסול מנהיג «גוב האריות» הלילה בקסבה של שכם:@Doron_Kadosh pic.twitter.com/RQW7tT0Csy — גלצ (@GLZRadio) October 25, 2022

Во время ночной операции бойцы пограничной полиции МАГАВ и Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмом взяли дом, который террористическая группа «Арин аль-Асуд» («Львиное логово») использовала в качестве своего штаба и лаборатории по производству взрывных устройств. Подробности узнайте здесь.