Появилось новое видео ночной операции в Шхеме, снятое израильским бойцом

20:08, Сегодня
Мировые новости, Происшествия
военнослужащий цахала фото
Фото: depositphotos.com

Бойцы пограничной полиции МАГАВ и Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмом взяли дом.

Опубликованы кадры ночной операции в Шхеме, снятые на камеру, установленную на шлеме одного из израильских бойцов.

Новое видео появилось 25 октября, во вторник. На нем видно, как солдаты движутся по ночному городу, а на фоне раздаются выстрелы.

Во время ночной операции бойцы пограничной полиции МАГАВ и Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмом взяли дом, который террористическая группа «Арин аль-Асуд» («Львиное логово») использовала в качестве своего штаба и лаборатории по производству взрывных устройств. Подробности узнайте здесь.

 

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