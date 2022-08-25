Появилось первое видео немецкой зенитно-самоходной артиллерийской установки Gepard в Украине

Недавно Германия передала Вооруженным силам Украины еще четыре зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard.

Всего Украине должны передать 30 единиц Gepard. Известно, что по меньшей мере 100 военнослужащих украинской армии учились в Германии управлять этими самоходными зенитными установками.

Gepard поражает цели на расстоянии от 100 до четырех километров. Экипаж установки состоит из трех человек – водителя, командира и наводчика.

Базируется установка на шасси танка Leopard 1. На башне, способной совершать полный оборот, установлены две 35-миллиметровые пушки Oerlikon KDA и два радара, которые определяют цель на расстоянии до 15 километров.

В модификации зенитной самоходной установки 1 А2 установлен цифровой компьютер, который может принимать данные из других радиолокационных систем (РЛС) – по сути, видеть цель вне своей зоны. Основной боекомплект составляет 320 снарядов для поражения воздушных целей. Также в магазине 20 снарядов для наземных целей. Темп огня каждой пушки – 550 выстрелов в минуту, а вместе – 1100 выстрелов по цели.

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