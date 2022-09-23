Появилось видео, как украинцы выловили из Черного моря сбитый иранский беспилотник

Оккупационные войска рф* в войне с Украиной в последнее время начали активно применять беспилотные летательные аппараты иранского производства.
Сегодня противовоздушная оборона ВСУ впервые сбила дрон «Mohajer-6».
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
“23 сентября, зенитчиками воздушного командования «Юг» Воздушных Сил ВС Украины сбит многоцелевой ударный БПЛА иранского производства «Mohajer-6» (Мохаджер-6)», – говорится в сообщении.
Судя по представленному видео, летательный аппарат после попадания в него зенитной ракеты упал в воду.
В Командовании также добавили, что беспилотник предназначен для разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения.
Обнаруженные в воде остатки «Mohajer-6» отбуксировали к берегу моторной лодкой.
В Воздушных силах ВСУ отметили, что этот БПЛА способен нести до четырех управляемых боеприпасов. Начало производства данного БПЛА приходится на 2017 год.
Согласно открытым данным, Mohajer-6 имеет максимальный взлетный вес 600 кг и дальность полета 200 км .
Ранее мы информировали, что в панике и спешке оккупанты пытаются подкупить людей ради «референдумов».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!