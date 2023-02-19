Появилось видео разлома земной коры после землетрясений в Турции

В соцсетях распространяется видео разлома земной коры в турецкой провинции Хатай.

Эти кадры сделаны с помощью дроны, и демонстрируют сразу несколько мест, пострадавших в ходе ужасной катастрофы.

Отметим, что сегодня, 19 февраля, Управление по чрезвычайным ситуациям Турции объявило, что в большинстве пострадавших от землетрясения районах страны прекращены поисково-спасательные работы. Там, где поиски продолжают, их прекратят в ближайшие часы.

В Турции надеются, что на протяжении двух месяцев удастся построить 100 тысяч контейнерных городов. В данный момент инфраструктурные работы продолжаются.

По состоянию на сегодня, землетрясение в Турции унесло более 40 миллионов человеческих жизней. Примерно миллион человек лишились крыши над головой. Стоимость восстановительных работ оценивают в размере миллиардов долларов.

Также «Курсор» сообщал, что, по мнению турецких сейсмологов, в их стране могут повториться мощные землетрясения. Они могут произойти на территории популярных турецких курортов.

По словам сейсмолога Догана Перинчека, исследующего процессы в Мраморном море, потенциальный следующий эпицентр подземных толчков – город Измир. Согласно его прогнозу, землетрясение там может достигать магнитуды в 7 баллов. Также специалист не исключает угрозу мощных землетрясений в Мармарисе и Ичмлере уже в скором будущем.

«Я занимаюсь ежедневным мониторингом и анализом сейсмической активности в стране с помощью специальных карт уже более десяти лет. Вот уже три года я предполагаю землетрясение в Чанаккале», – заявил сейсмолог.

Специалист добавил, что сильные землетрясения в этих местах фиксируются примерно раз в 250 лет. С момента последних подземных толчков прошло уже 287 лет.