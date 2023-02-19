Землетрясение в Турции: поисково-спасательные работы прекращаются

Жертвами стихии стали по меньшей мере 47 тысяч человек.

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции объявило о прекращении поисково-спасательных работ в большинстве пострадавших от землетрясения районах страны.

Об этом сообщает местный портал Hurriyet.

Отмечается, что там, где поиски продолжаются, они будут прекращены в ближайшие часы.

Турция надеется, что в течение 2 месяцев будет построено 100 тысяч контейнерных городов. Инфраструктурные работы продолжаются.

На сегодня известно, что от землетрясения в Турции погибли более 40 миллионов человек. Около миллиона людей остались без крыши над головой. Стоимость восстановительных работ оценивается в миллиарды долларов.

Напомним, сильнейшие землетрясения обрушились на Турцию 6 и 7 февраля. Они задели десятки провинций в стране. В результате власти заявили о сносе одного из городов.

Как сообщал Курсор, Израиль отправил на помощь турецким спасателям рабочую группу. Гуманитарную миссию возглавил подполковник запаса ЦАХАЛа Голан Вах. В группу вошли спасатели, медики и военные. Все они прибыли в Турцию этой ночью и уже оказывают помощь в ликвидации последствий землетрясений.

Израильской гуманитарной миссии присвоено звание «Оливковые ветви», а ее руководителю Голану Ваху — глава Национального спасательного подразделения. В состав группы вошли военные спасатели, медики и сотрудники Службы пожарной охраны и спасения.

Позже в израильской делегации ЦАХАЛа в Турции заявили, что «спасли из-под завалов рекордное количество людей«.

Также Курсор информировал о том, что выжившие после землетрясения в Турции и Сирии теперь рискуют замерзнуть насмерть.