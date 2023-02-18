Сейсмолог анонсировал новые землетрясения в Турции: названы города, которые под угрозой

Турецкие сейсмологи считают, что накрывшие страну мощные землетрясения могут стать далеко не последними. По их мнению, под угрозой стихийного бедствия находятся популярные курорты в стране.

Об этом пишет «Dip«.

Так, сейсмолог Доган Перинчек, исследующий процессы в Мраморном море, считает, что следующим эпицентром подземных толчков может стать город Измир. По его прогнозу, землетрясение там может достигать магнитуды в 7 баллов. Также эксперт не исключает мощные землетрясения в Мармарисе и Ичмлере уже в ближайшем будущем.

«Я занимаюсь ежедневным мониторингом и анализом сейсмической активности в стране с помощью специальных карт уже более десяти лет. Вот уже три года я предполагаю землетрясение в Чанаккале», – заявил сейсмолог.

Он подчеркнул, что сильные землетрясения в этих местах происходят примерно раз в 250 лет. С момента последнего прошло уже 287 лет.

Это не первый прогноз от сейсмологов, поскольку ранее немецкие ученые зоной вероятного стихийного бедствия назвали Стамбул. Они утверждали, что город находится в зоне крайне высокого сейсмического риска и до очередной страшной катастрофы у Турции осталась не так много времени.

«Средний период повторяемости сильного землетрясения в Стамбуле составляет 250 лет, а последнее крупное землетрясение произошло в 1766 году, так что следующее уже давно назрело», — утверждал также специалист из Немецкого центра геологических исследований (GFZ) в Потсдаме Марко Бонхофф.

Напомним, сильнейшие землетрясения обрушились на Турцию 6 и 7 февраля. Они задели десятки провинций в стране. В результате власти заявили о сносе одного из городов. Жертвами стихийного бедствия уже стали более 31,5 тысяч человек. Еще сотни тысяч невинных людей получили ранения. В стране продолжают поисково-спасательные работы спасатели, в том числе и иностранные группы, направленные на помощь Турции. Даже спустя 110 суток там продолжают находить чудом выживших граждан.