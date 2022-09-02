Появилось видео с последствиями удара ВСУ по еще одной базе российских оккупантов в Херсоне

«Мы получили информацию о развертывании там военного подразделения», — объяснили в пресс-службе Сил обороны юга Украины.

Вооруженные силы Украины ударили по общежитию одного из университетов, где развернулось военное подразделение российских оккупантов.

Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Это общежитие Херсонского факультета Одесского государственного университета. Это ведомственное здание, где размещалась база российских оккупационных войск», – сообщила Гуменюк.

Российские пропагандистские СМИ заявляют, что удар был нанесен якобы по жилому дому. Однако известно, что это было общежитие, а не жилое здание.

«Мы получили информацию о развертывании там военного подразделения, поэтому туда попали», — сообщила Гуменюк.

Как видим, в здании полностью разрушена крыша и сильно поврежден пятый этаж. Один подъезд обрушился, двор завален кирпичом. Информация о потерях среди российских оккупантов уточняется.

«Курсор» писал ранее, что в российской федерации заявляют о том, что якобы раскрыли «операцию украинской разведки», которая заключалась в угоне военных самолетов россии.

Еще мы писали, что в западном военном округе россии семьям офицеров армии рф запретили покидать территорию страны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!