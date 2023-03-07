Появился еще один претендент на пост генсека НАТО — СМИ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет баллотироваться на должность генерального секретаря НАТО, если ей не удастся переизбраться на второй срок в Еврокомиссии.

Об этом сообщает издание Lа Repubblica.

Отмечается, что президент США Джо Байден настаивает на том, чтобы Североатлантический альянс возглавила женщина, и фон дер Ляйен «имеет соответствующий профиль для этой роли, поскольку она также занимала должность министра обороны в Германии».

В то же время на пути к кандидатству на пост генсека НАТО фон дер Ляйен сталкивается с препятствиями, уточнили в СМИ. В частности, ее нынешний срок полномочий в ЕС истекает в 2024 году, а Белый дом «интенсивно настаивает на продлении срока полномочий Йенса Столтенберга», который пребывает на этом посту почти девять лет.

Как сообщал Курсор, накануне официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует покинуть свой пост в октябре 2023 года.

«Мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга продлевался трижды, и в общей сложности он прослужил почти девять лет. Срок полномочий генерального секретаря истекает в октябре этого года, и он не намерен добиваться еще одного продления своего мандата», — сказала Лунгеску.

Также Курсор информировал о том, что следующим генеральным секретарем НАТО может стать бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Однако он не единственный кандидат на должность действующего генсека Йенса Столтенберга. Об этом сказал глава Общественной Лиги Украина-НАТО Сергей Джердж.

По словам политика, также среди возможных преемников Столтенберга — президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд, а также вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд и экс-президент Хорватии Колинда Грабар.