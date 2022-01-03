Пожилой мужчина умер из-за того, что его электросамокат врезался в припаркованные автомобили

74-летний мужчина умер в результате столкновения его электросамоката с двумя припаркованными автомобилями в день Нового года.

Об этом сообщает independent.co.uk.

Полиция Большого Манчестера сообщила, что офицеров вызвали для сообщения о катастрофе на Спрингфилд-роуд в Тэмсайд, к востоку от Манчестера, примерно в 13:40 в субботу. Силовики заявили, что мужчина ехал по дороге, когда он столкнулся с автомобилями.

Приехали службы экстренной помощи, но на месте происшествия констатировали смерть мужчины. Никаких арестов не было сделано. Сержант Мари Элдред из отдела по расследованию серьезных столкновений подала апелляцию за свидетелями.

«Это столкновение произошло в середине дня, поэтому мы надеемся, что есть несколько свидетелей, у которых могут быть видеорегистраторы или записи с камер видеонаблюдения» — сказала она.

Любой, у кого есть информация, должен связаться с Группой по расследованию серьезных столкновений по телефону 0161 856 4741, указав номер инцидента 2518 от 01.01.22. Также можно анонимно отправить сообщение по номеру 0800 555 111.

Ранее Курсор сообщал, что за несколько часов в Израиле произошли сразу два ДТП с электросамокатами.

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