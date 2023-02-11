Правительство Германии: КСИР являются шпионами против произраильских и еврейских целей – СМИ

Служба внутренней разведки Германии выявила около 160 человек, связанных со Стражами исламской революции и Германии.

Правительство Германии подтверждает, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) ведет интенсивную шпионскую деятельность в Германии в интересах произраильских и проеврейских целей.

Об этом сообщает Welt am Sonntag.

Немецкие органы внутренней безопасности признали рост иранской шпионской активности на территории Германии с начала массовых протестов против режима. Ещё месяц назад президент Европейского еврейского конгресса Ариэль Мусикант заявил в рамках конференции, состоявшейся в МИД в Иерусалиме, что еврейские общины в Европе станут объектами нападений со стороны Тегерана.

«Если ядерное соглашение с Ираном не будет продлено, однажды произойдет вооруженный конфликт между Израилем и Ираном, и это будет иметь последствия. Еврейские общины в Европе станут «мягкой изнанкой» такого конфликта. Каждое посольство Ирана в Европе полно «гвардейцев революции». В Европе их сотни. Уже сегодня в еврейских общинах почти всех европейских стран происходят «инциденты». Должна быть стратегия, чтобы справиться с этой ситуацией», – сказал он.

В декабре 2022 года выяснилось, что бывший араб-осведомитель Немецкого агентства по защите конституции шпионил за председателем Совета еврейских общин Германии Йозефом Шустером для иранской разведки. Также был схвачен пакистанец, следивший за председателем Ассоциации дружбы иранской разведки, бывшим немецко-израильским, социал-демократическим политиком Райнхольдом Рубе.

Журналисты пишут, правительство Германии также заявило в запросе, адресованном ему от имени партии «Die Linke», что органы внутренней безопасности признают усиление иранской шпионской деятельности против иранских изгнанников на территории Германии с начала массовых протестов против режима. Согласно ответу правительства Германии, появляется все больше свидетельств возможного иранского шпионажа в отношении мероприятий оппозиционных организаций и отдельных лиц, поскольку они рассматриваются правителями Ирана как угроза дальнейшему существованию их режима. На данный момент Служба внутренней разведки Германии выявила около 160 человек, связанных с КСИР в Германии.

Также «Курсор» сообщал, что Иран заявил о задержании «израильских наемников», атаковавших военный завод в Исфахане.