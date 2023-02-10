Иран заявил о задержании «израильских наемников», атаковавших военный завод в Исфахане

Тегеран заявляет, что «уже доказана причастность агентов сионистского режима к этому акту».

Силы безопасности Ирана арестовали «главных виновников» недавней атаки на военный завод в городе Исфахан.

Об этом сегодня, 10 февраля сообщило иранское государственное информагентство IRNA.

Тегеран заявляет, что к атаке на завод якобы причастны «израильские наемники».

“Министерство разведки Ирана и разведывательная организация КСИР опубликовали в пятницу совместное заявление, в котором сообщили об аресте главных виновных, стоящих за неудавшейся диверсионной акцией против промышленного комплекса минобороны в городе Исфахан 28 января», — сообщает СМИ.

Агентство пишет, что расследование «акта саботажа» все еще продолжается.

«Уже доказана причастность агентов сионистского режима к этому акту», — говорится в заявлении.

Ранее Курсор писал, что Израиль атаковал военный завод в иранском Исфахане — The Wall Street Journal. Вашингтон и Иерусалим ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана.

Как сообщал Курсор, несмотря на заявления Ирана, атака беспилотников на Иран в Исфахане имела огромный успех, свидетельствуют данные западных разведывательных источников.

Ранее Курсор сообщал про атаку на Иран: горят нефтеперерабатывающие заводы.

Позже стало известно, что Иран угрожает Израилю после взрывов на военных объектах. Иранские СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции, обвинили Израиль во взрыве на военном объекте в Исфахане.

Также мы писали, что в США отреагировали на масштабный удар по Ирану.