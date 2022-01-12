В США хотят создать подразделение по борьбе с внутренним терроризмом

Администрация президента Джо Байдена создает в Министерстве юстиции новое подразделение по борьбе с внутренним терроризмом после прошлогоднего нападения сторонников бывшего президента Дональда Трампа на Капитолий, заявил во вторник высокопоставленный представитель администрации.

«Мы сталкиваемся с повышенной угрозой со стороны внутренних экстремистов, т.е. находящихся в Соединенных Штатах лиц, которые планируют насильственные преступные действия для достижения внутренних социальных или политических целей», — заявил на слушаниях в Юридическом комитете Сената помощник генерального прокурора в Управлении национальной безопасности Минюста Мэтью Олсен.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Русский Еврей».

По словам Олсена, новое подразделение войдет в состав Управления национальной безопасности и будет работать над тем, чтобы «обеспечить надлежащее рассмотрение и эффективную координацию таких дел» в ведомстве и по всей стране.

В мае прошлого года генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил законодателям, что внутренние экстремистские группировки, особенно из числа сторонников превосходства белой расы, представляют растущую угрозу для Соединенных Штатов.

Министерство юстиции возбудило уголовные дела против более чем 725 человек в связи с нападением на Капитолий, которое произошло 6 января 2021 года. Некоторые из обвиняемых являются членами или сторонниками ультраправых группировок и различных ополчений, в том числе Proud Boys, Oath Keepers и Three Percenters.

В ноябре высокопоставленный представитель ФБР сообщил Конгрессу, что ведомство проводит около 2 700 расследований, связанных с внутренним экстремизмом.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Иудее палестинцы атаковали военный пост ЦАХАЛа.

В ночь на среду, 12 января, неизвестные забросали бутылками с горючей смесью военный пост неподалеку от моста Хальхуль в окрестностях Хеврона. Он находится на территории пехотной дивизии Иегуда (Иудея).

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