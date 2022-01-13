США попросили ООН внести санкции против Северной Кореи

13 января США призвали Совет безопасности ООН ввести дополнительные санкции в отношении Северной Кореи после серии проведенных этой страной ракетных пусков.

Сообщается, что об этом сегодня, 13 января, в своем Twitter написала Линда Томас-Гринфилд, постпред США в ООН: «США предлагают санкции ООН после шести пусков северокорейских баллистических ракет, произведенных с сентября 2021, каждый из которых является нарушением резолюций Совета безопасности».

По предварительным данным, санкции представляют собой ограничение на поездки и заморозка активов для пяти физических лиц.

Предложение должно быть одобрено санкционным комитетом Совета безопасности.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в США договорились о санкциях против России, если она вторгнется в Украину.

Анонимные источники заявляют, что у США готовы конкретные санкции против России.

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