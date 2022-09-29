Правнук королевы Елизаветы угрожает одноклассникам в школе — СМИ

Всего в 9 лет принц угрожал своим одноклассникам в школьной драке.

Принцу Джорджу всего 9 лет, но он, кажется, уже заразился властью и прекрасно знает, какое у него социальное положение перед другими. По словам королевского биографа Кейт Николс, правнук королевы Елизаветы угрожал своим одноклассникам в школьной драке.

#royal HRH Prince George of Wales, son of TRH The Prince and Princess of Wales [Prince William and Catherine] pic.twitter.com/ZGvw9HMKnb — Mace (@RoyaleVision) September 27, 2022

Во время потасовки Джордж сказал: «Мой отец будет королем, вам лучше поберечься». Об этом написала журналистка в своей новой книге The Royals.

Prince George reportedly warned classmates who were on his bad side that his father Prince William will one day be King, according to royal author. “My dad will be king so you better watch out.” pic.twitter.com/4GWviuMRbl — Pop Base (@PopBase) September 27, 2022

Сын Кейт от принца Уильяма, первого имени в очереди на британский престол, и внук короля Чарльза III — принц Джордж — кажется, воспитывается с полным пониманием монархии и с «чувством власти».

«Они воспитывают своих детей, особенно принца Джорджа, с осознанием того, кто он такой и какую роль он унаследует, но стараются не обременять их этим чувством долга», —написала Николc.

Джордж является вторым в очереди на престол и может однажды занять этот пост.

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