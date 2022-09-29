Правнук королевы Елизаветы угрожает одноклассникам в школе — СМИ

Принцу Джорджу всего 9 лет, но он, кажется, уже заразился властью и прекрасно знает, какое у него социальное положение перед другими. По словам королевского биографа Кейт Николс, правнук королевы Елизаветы угрожал своим одноклассникам в школьной драке.
Во время потасовки Джордж сказал: «Мой отец будет королем, вам лучше поберечься». Об этом написала журналистка в своей новой книге The Royals.
Сын Кейт от принца Уильяма, первого имени в очереди на британский престол, и внук короля Чарльза III — принц Джордж — кажется, воспитывается с полным пониманием монархии и с «чувством власти».
«Они воспитывают своих детей, особенно принца Джорджа, с осознанием того, кто он такой и какую роль он унаследует, но стараются не обременять их этим чувством долга», —написала Николc.
Джордж является вторым в очереди на престол и может однажды занять этот пост.
Ранее «Курсор» сообщал, что Букингемский дворец показал знаменитый красный почтовый ящик в канцелярии короля Чарльза III.