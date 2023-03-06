Председательствование рф в Совбезе ООН: появилась реакция Украины

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призывает не разрешить месячное председательствование российской федерации* в Совете безопасности ООН с апреля.

Об этом он написал в Twitter.

Дипломат напомнил, что ночь полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «самым печальным днем его пребывания в должности».

«Это будет самым печальным днем в истории ООН до 1 апреля 2023 года, если справедливость не восторжествует, и россия начнет председательствовать в Совбезе. Хватит насиловать правосудие и осквернять Устав ООН», – говорится в заявлении Кислицы.

Как сообщал Курсор, россия приостановила участие своей страны в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Об этом заявил президент рф владимир путин в послании к федеральному собранию.

«Не выходит, а именно приостанавливает», — сказал путин.

Согласно заявлению, такое решение было вызвано «ультиматумом НАТО», который требовал от России выполнения своих обязательств, не выполняя свои. Министерство обороны РФ и Росатом должны обеспечить готовность к испытаниям ядерного оружия.

Представитель офиса генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик отреагировал на это заявление, заявив, что россия и США должны немедленно вернуться к полному выполнению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он подчеркнул, что Договор обеспечивал безопасность не только двух стран, но и всего мира, и что без контроля над ядерными вооружениями риск катастрофических последствий только увеличивается.

Также Курсор писал о том, что представитель россии в ООН заявил, что ЕС подсел на «дорогой наркотик».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!