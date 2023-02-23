Представитель россии в ООН заявил, что ЕС подсел на «дорогой наркотик»

Дипломат заявил, что ЕС обсуждает то, «как получше расчленить и уничтожить рос

Постоянный представитель *россии в ООН василий небензя выступил с новыми заявлениями.

Об этом сообщает российское издание «ТАСС».

По словам дипломата, отношения между Евросоюзом и российской федерацией, по сути, прекратились. Он обвинил ЕС в обсуждении того, «как получше расчленить и уничтожить россию».

Небензя утверждает, что США и Европейский Союз путем наращивания поставок оружия Украине ведут мир к «самоубийственному конфликту». Также он считает, что заявления европейских стран о добрых отношениях с рф якобы оказались ложью, которой прикрывают борьбу с москвой «руками Киева».

Напоследок представитель рф в ООН сказал, что Евросоюз подсел на «дорогой наркотик», являющийся американским газом, вследствие чего началась рекордная инфляция. Также россиянин обвинил ЕС в «проглатывании» подрыва «Северных потоков» и попытках замести следы.

Ранее мы рассказывали, что генсек ООН Антониу Гутерриш начал требовать от Израиля прекращения всей поселенческой деятельности, то есть всего строительства для еврейских жителей Иудеи и Самарии и большей части Иерусалима, а также избегания любых «провокаций» в Иерусалиме.

«Курсор» сообщал, что в россии при загадочных обстоятельствах умер нефтяной магнат.

Помимо этого FT раскрыло подробности о том, как путин готовил нападение на Украину втайне от элиты кремля.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!