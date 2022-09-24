Предупреждение Ким Чен Ыну: в Южную Корею прибыл американский авианосец

Совместные учения ВМФ США с южнокорейскими силами призваны четко определить позицию союзников в намерении контролировать безопасность в регионе.

Впервые за четыре года американский авианосец прибыл в Южную Корею. Он присоединится к другим военным кораблям для демонстрации Северной Корее силы союзников.

Военный корабль США «Рональд Рейган» и корабли сопровождающей его ударной группы пришвартовались к военно-морской базе в южном портовом городе Пусан перед совместными учениями с южнокорейскими силами.

Прибытие авианосца знаменует собой наиболее значительное развертывание в условиях новой эскалации. США намерены обозначить присутствие своих «стратегических активов» в регионе для сдерживания активности Северной Кореи.

Командир корабля контр-адмирал Майкл Доннелли заявил журналистам, что визит был согласован в рамках союзнических отношений для повышения оперативной совместимости между военно-морскими силами двух стран.

«Мы оставляем обмен сообщениями дипломатам», — сказал он, когда его спросили о каком-либо сигнале для Северной Кореи. При этом Доннелли добавил, что совместные учения гарантируют, что союзники смогут реагировать на все угрозы.

«Для нас это возможность попрактиковаться в тактике и операциях», — подчеркнул он.

Ранее Курсор сообщал, что Северная Корея приняла закон о нанесении ядерного удара. Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея не откажется от ядерного оружия.

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