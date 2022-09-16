СМИ выяснили, какое оружие Северная Корея может продать россии

Эксперты по оружию заявили, что режим Ким Чен Ына может столкнуться с проблемами, поставляя россии более совершенное оружие, которое он разрабатывает.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

По словам военных экспертов, КНДР не может поставлять современное оружие. В последние годы Северная Корея разрабатывает серию ракет, которые способны нести боеголовки и поражать цели с большей точностью. Эти ракеты имеют сходство с ракетами, которые разрабатываются в Южной Корее и рф, но в КНДР еще не началось массовое производство таких управляемых ракет. Кроме этого, если КНДР поставил рф эти ракеты, то россии, вероятно, будут нужны и северокорейские пусковые установки для их использования.

«россия ищет в Северной Корее большое количество обычных вооружений, а не новейших вооружений», — заявил Го Мен Хён, старший научный сотрудник Института Асан.

Эксперты также отмечают, что КНДР может поставить рф снаряды советских времен, работающие с оружием, которое имеется у россии.

По словам экспертов, рф нуждается в большом количестве боеприпасов, которые она сможет быстро применить, а при поставке новых систем вооружений необходимо проводить обучение солдат.

Согласно оценке лондонского Международного института стратегических исследований, около 20 000 артиллерийских орудий, включая реактивные системы залпового огня, стоят на вооружении КНДР. Однако эксперты не знают, какое количество артиллерии КНДР производит сейчас помимо своего нынешнего запаса.

Ранее Курсор писал, что стало известно, готовы ли США предоставить ВСУ ракеты ATACMS. США оказывают Украине большую военную помощь, в частности поставляют ВСУ разные виды вооружения. Американские журналисты выяснили, готова ли страна передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS.

Кроме этого, в СНБО Украины ответили, когда был переломный период в войне с рф. Украинские военные продолжают демонстрировать успехи на фронте и освобождать населенные пункты от российских оккупантов.

Вооруженные силы Украины продолжают защищать свои земли и проводить деоккупацию территорий, но для, чтобы ускорить победу над рф, нужно выполнить несколько факторов. Их назвал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Курсор также сообщал, что США готовятся передать украинским бойцам ряд новейшего вооружения. И эксперты обращают внимание на то, что Вашингтон до конца не раскрывает свои планы, ведь формулировка «боеприпасы к орудиям» допускают поставку не только снарядов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!