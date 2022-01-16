Предвыборная кампания в Португалии начинается в условиях пандемии

Левоцентристская Социалистическая партия управляет Португалией с 2015 года при премьер-министре Антониу Коште.

Официальный двухнедельный период предвыборной агитации к всеобщим выборам в Португалии 30 января начался в воскресенье, но не будет ни одного из крупных митингов с размахиванием флагами, обычно связанных с подготовкой к голосованию из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает abcnews.go.com.

Голосование проходит на два года раньше запланированного срока после того, как парламент в ноябре отклонил государственный бюджет социалистического меньшинства на 2022 год, а президент страны Марсело Ребелу де Соуза назначил досрочные выборы.

Государственный бюджет особенно важен сейчас, потому что в нем указано, как будут потрачены миллиарды евро помощи Европейского Союза для восстановления после пандемии. В ходе голосования будут избраны 230 депутатов в Республиканскую ассамблею, парламент Португалии. Затем депутаты проголосуют за то, кто сформирует правительство.

Левоцентристская Социалистическая партия управляет Португалией с 2015 года при премьер-министре Антониу Коште, и недавние опросы общественного мнения единогласно показывают, что социалисты наберут наибольшее количество голосов.

Ранее Курсор сообщал, что Португалия запретила въезд даже для вакцинированных израильтян.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.