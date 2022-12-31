Премьер Британии в новогоднем обращении пообещал бороться против жестокости путина

Сунак пообещал продолжить поддержку Украины и бороться с рф всеми доступными методами.

В своем первом новогоднем обращении на посту премьер-министра Великобритании Риши Сунак предупредил сограждан, что проблемы, перед которыми они оказались, не исчезнут в 2023 году.

Об этом сообщает The Times.

По его словам, вся Британия сопереживает Украине и агрессия рф* больно ударила по многим странам. Он отметил, что экономические проблемы усугубились, но заявил, что правительство делает все возможное, чтобы защитить граждан от их влияния.

По его словам, 2023 год даст возможность продемонстрировать лучшее, что есть в Британии, на мировой арене, «продолжая стоять вместе с нашими украинскими друзьями против жестокости путина и защищая свободу и демократию везде, где мы будем считать, что они находятся под угрозой».

В новогоднем обращении он также упомянул грядущую коронацию Чарльза III, выразив надежду, что Великобритания «объединится с гордостью вокруг всего, что делает эту страну величественной».

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!