Премьер-министр Греции оценил возможность вооруженного конфликта с Турцией

По словам Кириакоса Мицотакиса, несмотря на «недопустимые» комментарии президента Турции Редждепа Тайипа Эрдогана, он по-прежнему открыт для диалога и встречи с ним.

Премьер-министр Греции не может себе представить, что напряженность в отношениях с соседом, союзником по НАТО Турцией может когда-либо перерасти в вооруженный конфликт.

Об этом он сообщил в комментарии Associated Press.

В частности, на вопрос, может ли недавняя эскалация риторики со стороны Турции во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом стать «прелюдией» к вооруженному конфликту, Мицотакис ответил отрицательно.

«Я не верю, что это когда-нибудь произойдет. И если бы, не дай Бог, это произошло, Турция получила бы совершенно разгромный ответ. И я думаю, что они прекрасно это знают. Турция знает о возможностях греческих сил», — сказал премьер-министр Греции.

По словам Мицотакиса, несмотря на «недопустимые» комментарии Эрдогана, он по-прежнему открыт для диалога и встречи с ним.

Как известно, не так давно Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Грецию в оккупации якобы демилитаризованных островов в Эгейском море и пригрозил, что Турция «примет меры».

Как сообщал Курсор, Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу «враждебных высказываний» со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил Грецию в оккупации демилитаризованных островов в Эгейском море и заявил, что Турция готова «сделать все необходимое», когда придет время.

«Постоянные враждебные высказывания политического руководства Турции в адрес Греции … вызывают серьезную обеспокоенность и полностью противоречат столь необходимым усилиям по деэскалации в Восточном Средиземноморье», — заявил спикер главы внешнеполитического ведомства Европейского Союза Петер Стано.

Ранее Курсор информировал о том, что в конце августа Греция навела ракеты на самолеты Турции. По информации журналистов, это произошло в Эгейском море, где над международными водами летели турецкие самолеты. Военные Греции решили навести на них ракету класса «земля-воздух».