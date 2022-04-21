Премьер-министр Австралии отпраздновал Песах с еврейской общиной

Скотт Моррисон сказал прихожанам синагоги Ark Center, цитируя покойного раввина Джонатана Сакса, что «собираясь вместе, чтобы отпраздновать Песах, вы учите своих детей истории свободы, если вы хотите, чтобы они никогда ее не теряли».

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и казначей Джош Фриденберг присоединились к еврейской общине во время празднования Песаха в прошлую пятницу в пригородной синагоге Мельбурна.

Об этом сообщает Israel National News.

Фриденберг поблагодарил Моррисона за то, что он «сильный и искренний друг еврейского народа».

«Будь то ваша непоколебимая поддержка Израиля, или ваше понимание наших праздников, или твердое противостояние растущему антисемитизму здесь и за рубежом, вы были настоящим другом Израиля и еврейского народа», — сказал Фриденберг.

«Мы можем довольствоваться многими вещами, которые мы могли бы считать само собой разумеющимися в такой удивительной стране, как Австралия, куда так много людей приехало, обрело свободу и обрело процветание», — сказал Моррисон.

Он добавил, что есть «что-то особенное в еврейской общине», и рассказал о «глубоко укоренившейся вере общины в достоинство каждого отдельного человека».

«Это вера как в слабость каждого человека, так и в его силу, и, оценивая слабости и уязвимости других, мы понимаем уязвимость и слабости самих себя», — сказал он.

Курсор писал ранее, что Фонд наследия Стены Плача озвучил статистику посещения благословения коэнов в Песах. В первой церемонии благословении коэнов в понедельник, 18 апреля, приняло участие около 10 тысяч человек.