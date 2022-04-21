Премьер-министр Австралии отпраздновал Песах с еврейской общиной

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и казначей Джош Фриденберг присоединились к еврейской общине во время празднования Песаха в прошлую пятницу в пригородной синагоге Мельбурна.
Об этом сообщает Israel National News.
Фриденберг поблагодарил Моррисона за то, что он «сильный и искренний друг еврейского народа».
«Будь то ваша непоколебимая поддержка Израиля, или ваше понимание наших праздников, или твердое противостояние растущему антисемитизму здесь и за рубежом, вы были настоящим другом Израиля и еврейского народа», — сказал Фриденберг.
«Мы можем довольствоваться многими вещами, которые мы могли бы считать само собой разумеющимися в такой удивительной стране, как Австралия, куда так много людей приехало, обрело свободу и обрело процветание», — сказал Моррисон.
Он добавил, что есть «что-то особенное в еврейской общине», и рассказал о «глубоко укоренившейся вере общины в достоинство каждого отдельного человека».
«Это вера как в слабость каждого человека, так и в его силу, и, оценивая слабости и уязвимости других, мы понимаем уязвимость и слабости самих себя», — сказал он.
Курсор писал ранее, что Фонд наследия Стены Плача озвучил статистику посещения благословения коэнов в Песах. В первой церемонии благословении коэнов в понедельник, 18 апреля, приняло участие около 10 тысяч человек.