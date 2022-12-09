Премьер-министр Индии отказался от ежегодной встречи с путиным

Решение Индии было очевидным еще на региональном саммите, состоявшемся в сентябре в Узбекистане. Тогда Моди призвал путина добиваться мира в Украине.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет проводить ежегодный очный саммит с российским лидером владимиром путиным*. Такое решение было принято после того, как путин пригрозил применить ядерное оружие в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источников издания, отношения между Индией и россией остаются крепкими, но усиление дружбы на данном этапе может быть не выгодно для Моди.

Журналисты отмечают, что это будет лишь второй раз, когда лидеры Индии и россии не проводили личную встречу с 2000 года, когда отношения этих стран были переведены в категорию стратегического партнерства. Саммит, который обычно проводится в декабре, был отменен лишь однажды в 2020 году в разгар пандемии.

«В этом году этого не будет», – прокомментировал возможность встречи путина с Моди пресс-секретарь кремля дмитрий песков.

«Решение Индии было очевидным еще на региональном саммите, состоявшемся в сентябре в Узбекистане. Тогда Моди призвал путина добиваться мира в Украине. … При этом публично кремль хвалит Индию как ключевую страну, которая не присоединилась к международной критике по поводу вторжения рф в Украину», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, в воскресенье, 11 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести разговор с президентом рф путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Целью переговоров является укрепление зерновой сделки и безопасного прохода судов по Черному морю, поддерживаемую ООН.

Также Курсор писал, что путин намерен продолжать войну в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!