Эрдоган собирается поговорить с путиным и Зеленским

На пятничной конференции в Стамбуле президент Турции сообщил о намерении поговорить с путиным.

В воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган намерен провести разговор с президентом рф путиным* и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Эрдоган заявил в пятницу.

Целью переговоров является укрепление зерновой сделки и безопасного прохода судов по Черному морю, поддерживаемую ООН.

Эрдоган выступал на конференции в Стамбуле, Зеленский также общался по видеосвязи.

Курсор ранее сообщал, что Турция выдвинула ультиматум Греции из-за Эгейских островов. Афины продолжают провокации, и Турция не намерена молчать.

После этого в Греции отреагировали на военные угрозы со стороны Турции. Турция и Греция имеют многолетние споры по целому ряду вопросов, включая территориальные претензии в Эгейском море и споры о воздушном пространстве.

Напомним, ранее наш сайт писал, что Эрдоган сделал заявление относительно переговоров рф и Украины. Президент Турции пообщался по телефону с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Еще Курсор писал, что путин намерен продолжать войну в Украине — аналитики ISW. Ранее пресс-секретарь кремля дмитрий песков признал, что нынешняя территориальная цель москвы состоит в том, чтобы полностью захватить четыре частично оккупированные области Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!