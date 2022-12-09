Путин намерен продолжать войну в Украине — аналитики ISW

президент россии владимр путин* не отказался от своих максималистских целей в войне против Украины.

Ранее пресс-секретарь кремля дмитрий песков признал, что нынешняя территориальная цель москвы состоит в том, чтобы полностью захватить четыре частично оккупированные области Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

песков воспользовался возможностью получить еще большую выгоду от стремления Запада к переговорам, расширив высказывания путина касательно «приобретения новых территорий». песков заявил, что одна из главных целей российской «специальной военной операции» заключается в «защите жителей юго-востока Украины и Донбасса».

Он также отметил, что речь не идет об аннексии новых территорий, которые в настоящее время не являются частью россии, поскольку «предстоит еще много работы» для полной оккупации Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей». Он снова заявил, что кремль по-прежнему преследует свои цели «демилитаризации» и «деназификации» в Украине.

Ранее путин также ссылался на российскую имперскую историю и высказывался относительно роли россии как единственной «гарантии украинского суверенитета» с широкими индикаторами.

Аналитики заявили, что кремль создает условия для затяжной войны, направленной на предотвращение украинского суверенитета. Намеренно непоследовательные сообщения кремля представляют собой часть настойчивой информационной операции, направленной на то, чтобы ввести Запад в заблуждение, чтобы заставить Киев пойти на уступки.

Однако кремлевские послания, ориентированные на Запад, продолжают злить сообщество блоггеров, которые чаще всего обвиняют кремль в отклонении от своих первоначальных военных целей в Украине.

Ранее Курсор писал, что у Зеленского назвали два ключевых момента переговоров с россией. В Офисе президента заявили, что правильный финал войны близится с каждым днем.

Кроме этого, у Владимира Зеленского рассказали, чем для рф закончится война в Украине. Советник руководителя Офиса президента назвал единственные результаты «спецоперации».

Курсор сообщал, что Служба безопасности Украины перехватила телефон разговор военного из рф о сокрытии российским командованием причин гибели мобилизованных перед новой волной мобилизации.

Еще мы писали, что наступление войск рф вокруг Бахмута, несмотря на значительные потери россиян, может указывать на то, что взятие Бахмута стало, прежде всего, символической политической целью для россии.

Напомним, что специалисты в военном деле проанализировали план полномасштабного вторжения рф в Украину и заявили, что он оказался провальным из-за чрезмерной секретности. В него не посвятили даже военное руководство страны.