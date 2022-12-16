Премьер-министр Индии по телефону призвал путина к диалогу и дипломатии

Моди регулярно разговаривал с путиным с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, призывая к диалогу и мирным переговорам, но без публичного осуждения войны.

В ходе телефонного разговора с президентом россии владимиром путиным* премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к диалогу и дипломатии как к единственному способу разрешения продолжающегося конфликта в Украине.

Об этом сообщает The Indian Express.

Отмечается, что в продолжение встречи в Самарканде на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) лидеры двух стран рассмотрели ряд аспектов двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в области энергетики, торговли, инвестиций, обороны и безопасности.

Премьер-министр Моди также проинформировал президента россии о текущем председательстве Индии в G-20, подчеркнув ее ключевые приоритеты. Он также выразил надежду на совместную работу обеих стран во время председательства Индии в ШОС.

Два лидера также договорились поддерживать регулярные контакты друг с другом.

Как известно, премьер-министр Индии Нарендра Моди во время двусторонней встречи с президентом россии владимиром путиным в сентябре на полях ежегодного саммита ШОС в Узбекистане призвал последнего к скорейшему прекращению конфликта на Украине, заявив, что «сегодняшняя эпоха — не война». Со своей стороны, путин сказал Моди, что ему известно об опасениях Индии по поводу конфликта на Украине, и что россия сделает все возможное, чтобы положить ему конец как можно скорее.

«Моди регулярно разговаривал с путиным с начала российско-украинского конфликта в феврале, призывая к диалогу и мирным переговорам, но без публичного осуждения войны. Однако Индия призвала к международному расследованию резни в Буче, а также выразила обеспокоенность по поводу ядерных угроз со стороны российского руководства», — напоминает издание.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет проводить ежегодный очный саммит с российским лидером владимиром путиным. Такое решение было принято после того, как путин пригрозил применить ядерное оружие в Украине.

Также Курсор писал, что путин намерен продолжать войну в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!