Премьер-министр Италии уходит отставку

Накануне вечером в итальянском сенате состоялось новое голосование о доверии правительству. Большинство высказалось в его поддержку.

Президент Италии Серджио Маттарелла принял отставку премьер-министра Марио Драги. Об этом в четверг, 21 июля, сообщила канцелярия главы государства.

«Сегодня президент Италии Серджо Маттарелла принял премьер-министра Италии Марио Драги, который подал заявление об отставке своего правительства после обсуждения ситуации, сложившейся после голосования в Сенате. Президент республики принял это к сведению и поручил правительству выполнять свои текущие обязанности», — говорится в заявлении.

Накануне вечером в итальянском сенате состоялось новое голосование о доверии правительству. Большинство высказалось в его поддержку: 95 из 133 сенаторов, принявших участие в голосовании. Всего в палате присутствовало 192 из более чем 300 членов парламента. Однако три ведущие силы правящей коалиции — «Движение пяти звезд» и правоцентристская партия «Вперед, Италия и Лига» — не участвовали в голосовании.

«Курсор» писал ранее, что лавров заявил о том, что российская федерация изменит географические цели войны и не станет ограничиваться территорией Донбасса, а будет «освобождать» и ряд других областей Украины.

Еще мы писали, что по словам лаврова, россия не нападала на Украину, но вынуждена была начать «специальную операцию», потому что Запад «занимался преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!