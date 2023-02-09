Премьер-министр Италии выразила недовольство приездом Зеленского во Францию: в чем причина

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони назвала приглашение Владимира Зеленского в Париж, где он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, «неуместным».

Итальянская пресса пишет, что исключение Мелони из встречи и ужина, состоявшихся в среду вечером в Елисейском дворце, является признаком изоляции Италии в Европе и внутренних разногласий в итальянском правительстве по поводу ее поддержки раздираемой войной Украины.

«Я считаю, что наша сила — в общности и единстве, — сказала Мелони в Брюсселе, где она встретится сегодня с Зеленским в кулуарах заседания Европейского совета. — Но бывают случаи, когда благоприятствование внутреннему общественному мнению рискует нанести ущерб делу, и мне кажется, что это один из таких случаев».

В то время как Мелони неоднократно заявляла о полной политической и военной поддержке Украины, ее партнеры по коалиции настроены более двойственно. Заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини, который в прошлом был одним из самых ярых поклонников российского президента владимира путина*, и другие итальянские политики недавно раскритиковали план Зеленского появиться по видеосвязи на заключительном вечере популярнейшего песенного фестиваля в Сан-Ремо, заявив, что речь Зеленского была бы «неуместной» для развлекательного мероприятия. Вместо этого ведущий зачитает речь украинского лидера.

Отношения между Италией и Францией стали прохладными с тех пор, как Мелони пришла к власти в октябре, особенно по таким вопросам, как иммиграция.

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