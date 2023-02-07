В Италии Зеленскому не разрешили выступить с речью на популярнейшем фестивале: в рф едко отреагировали

В Италии отменили запланированное выступление Владимира Зеленского с речью по видеосвязи на песенном фестивале в Сан-Ремо из-за политических разногласий по поводу его участия.

Итальянские политики со всего спектра заявили, что появление украинского президента будет неуместным для популярного ежегодного музыкального конкурса, который транслирует государственная телекомпания Rai.

Зеленский должен был выступить в субботу вечером, но вместо этого предоставит письменное сообщение, которое зачитает ведущий фестиваля, итальянский телеведущий Амадей.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини спровоцировал полемику, заявив, что участие Зеленского «неуместно» и что развлекательное мероприятие должно быть «зарезервировано для музыки», в то время как Джузеппе Конте, бывший премьер-министр и лидер «Движения пяти звезд», сказал, что не считает необходимым появление Зеленского «в таком беззаботном контексте».

Полемика и решение отменить видеовыступление Зеленского были высмеяны марией захаровой*, пресс-секретарем МИД россии, которая написала в Telegram: «Он мог выиграть конкурс с рэпом».

Фестиваль в Сан-Ремо начинается во вторник вечером. Мероприятие собирает миллионы телезрителей и используется для выбора итальянского кандидата на участие в конкурсе песни Евровидение.

Читайте также: в кремле прокомментировали заявление Беннета про обещание путина не убивать Зеленского.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.