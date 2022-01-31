Премьер-министр Канады заразился коронавирусом

Премьер-министр получил две вакцины от коронавируса и дополнительную ревакцинацию до заражения вирусом. Число случаев Омикрона в Канаде чрезвычайно велико.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заразился коронавирусом.

Об этом сообщает 7 канал.

Трюдо был изолирован после того, как на прошлой неделе один из его детей дал положительный результат на вирус.

«Я чувствую себя хорошо и продолжу работать удаленно на этой неделе. Все, пожалуйста, сделайте прививку и сделайте ревакцинацию», — написал Трюдо в социальных сетях.

Премьер-министр получил две вакцины от коронавируса и дополнительную ревакцинацию до заражения вирусом. Число случаев Омикрона в Канаде чрезвычайно велико. Жена премьер-министра Софи Грегуар Трюдо заболела коронавирусом в марте 2020 года.

Премьер-министр и его семья были перемещены в выходные дни, когда тысячи протестующих и противников прививок прибыли в их резиденцию на Парламентском холме, чтобы выступить против ограничений федерального правительства и требований вакцинации.

Ранее Курсор сообщал, что Великобритания и Канада присоединились к бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине.

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