Война Украины с россией* не была большой неожиданностью для мирового сообщества. Ведь еще с оккупации Донбасса и аннексии Крыма в 2014 году было понятным, что большой военный конфликт между двумя странами просто неизбежен.
Но даже в кремле не отрицают, что именно владимир путин ввел войска на территорию Украины и стал наносить удары посредством авиации и ракет по мирному населению страны.
Новость дополняется…
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!