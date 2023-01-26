Пресс-секретарь кремля рассказал, что Зеленский давно планировал войну

В кремле пытаются навязать мировому сообществу мысль, что президент Украины Владимир Зеленский сам планировал войну против россии, и россия нанесла превентивный удар.

Война Украины с россией* не была большой неожиданностью для мирового сообщества. Ведь еще с оккупации Донбасса и аннексии Крыма в 2014 году было понятным, что большой военный конфликт между двумя странами просто неизбежен.

Но даже в кремле не отрицают, что именно владимир путин ввел войска на территорию Украины и стал наносить удары посредством авиации и ракет по мирному населению страны.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!