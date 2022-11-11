Песков высказался об отводе войск россии из Херсона

В кремле* заявили, что россия продолжает «специальную операцию» в Украине.

По словам пресс-секретаря президента россии дмитрия пескова, в кремле исключили какие-либо изменения в статусе оккупированной Херсонской области из-за отвода российских войск на левый берег Днепра.

Об этом он заявил на брифинге, сообщают российские СМИ.

«Это субъект российской федерации, этот статус законодательно определен и закреплен. Здесь нет и не может быть никаких изменений», — подчеркнул он.

При этом комментировать решение командования россии касательно «маневра» войск из Херсона песков не стал. Он добавил, что ситуация «не является унизительной для главы государства».

«Мы не хотели бы комментировать… специальная военная операция продолжается», — добавил песков.

9 ноября министр обороны рф сергей шойгу приказал вывести российские войска с правого берега оккупированной Херсонщины, чтобы сохранить жизни военных и боеспособности группировки войск рф.

Ранее Курсор писал, что в рф грозятся «добивать» энергосистему Украины. Российский депутат призвал также взрывать мосты через реку Днепр, чтобы затормозить продвижение ВСУ.

Наша редакция сообщала, что Соединенные Штаты Америки подготовили план противодействия захвату западных вооружений россией во время войны в Украине.

Кроме этого, в США заявили, что потери армии россии в Украине составляют «значительно более» 100 000 солдат.

Напомним, по словам военного эксперта Олега Жданова, есть определенные виды оружия, которые бы очень помогли Украине в войне с российскими оккупантами. В частности сохраняется потребность в танках, например, Abrams и Leopard.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!