Президент Египта на открытии климатического саммита ООН призвал остановить войну россии против Украины

По словам Абделя Фаттаха Ас-Сиси, экономически слабые страны очень пострадали от последствий COVID, а теперь весь мир страдает из-за российско-украинской войны.

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси в своем выступлении на открытии мирового саммита ООН по климату COP27 призвал остановить войну россии* в Украине.

Об этом сообщает Голос Америки.

По словам Ас-Сиси, остановка войны должна являться посланием климатического саммита.

«Мы готовы работать над тем, чтобы война остановилась, не для того, чтобы найти себе роль, но, думаю, все лидеры разделяют мнение, что война должна остановиться. Мы, страны без мощной экономики, очень пострадали от последствий коронавирусного кризиса, … а теперь мы страдаем из-за российско-украинской войны. Весь мир страдает».

«Весь мир страдает войной между Россией и Украиной», — добавил он. Аль-Сиси заявил, что таков призыв всей климатической конференции.

Издание напоминает, что Египет является одним из крупнейших покупателей зерна Черноморского региона. Блокировка россией Черного моря привела к остановке экспорта украинского зерна через порты, что повлекло за собой рост цен.

«Морские поставки были разблокированы в результате договоренности, заключенной при посредничестве ООН и Турции. Россия все еще не сказала, согласится ли на продолжение соглашения после завершения его действия в ноябре», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, посол Украины в Израиле Евген Корнийчук заявил, что Израиль недостаточно помогает украинским военным в противостоянии с российскими оккупантами. По его словам, это касается военной поддержки, потому что одними «бинтами войну не выиграть».

Также «Курсор» сообщал, что посольство США в москве призвало американцев срочно покинуть территорию россии и напомнило, что россия не может гарантировать право на мирные собрания и свободу слова. Также США попросило своих граждан воздержаться от посещения рф.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!