Посол Украины: Израиль недостаточно нам помогает

Посол Украины в Израиле Евген Корнийчук считает, что Израиль недостаточно быстро отреагировал на «референдумы» на оккупированных украинских территориях, а также в недостаточной степени помогает Украине в военном плане.

Корнийчук таким образом прокомментировал заявление МИД Израиля о непризнании результатов «референдумов» в Украине. По мнению посла, ввиду атаки на израильтян в Умани это стало вполне логичным шагом.

Об этом сообщает издание «Детали».

«Но Израиль как наш союзник должен был быстрее отреагировать на референдумы», – сказал посол и добавил, что благодаря этой позиции Израиля между Украиной и ним укрепятся отношения.

Также он прокомментировал обращение украинской стороны к израильской, чтобы та предоставила ей военную помощь.

«Наши запросы лежат на столе у министра обороны Бени Ганца и на них нет ответа. Сейчас самое время. До сих пор Израиль сделал недостаточно», – заявил посол.

Корнийчук одновременно с этим отметил предоставление Израиле широкомасштабном гуманитарной помощи, но добавил, что, но одними «бинтами войну не выиграть».

Помимо этого, посол не принимает позицию, согласно которой израильское правительство не предоставляет Украине вооружения ради сохранения «свободы действий в Сирии.

«Я не думаю, что Сирия – разумный предлог для того, чтобы не помогать Украине. Нельзя быть нейтральным, потому что нейтралитет – это поддержка в *россии. Вы пытаетесь вести переговоры с одним террористическим государством – россией, чтобы получить помощь против другого террористического государства – Ирана», – сказал Корнийчук.

Ранее посол Израиля подтвердил, что Украина сбила иранские беспилотники, запущенные рф для атаки по Умани.

Также «Курсор» сообщал, что украинские военные уничтожили рекордное число солдат рф.

Помимо этого, россия распространяла дезинформацию, «маскируясь» под известные западные издания.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!