Президент Европейского совета сделал громкое заявление о членстве Украины в ЕС

Президент Европейского совета Шарль Мишель опубликовал в Твиттере фрагмент своей недавней совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По словам Мишеля, украинский народ сделал «четкий выбор в пользу свободы, демократии и верховенства закона».

Он продолжил: «Мы в ЕС также приняли четкое решение. Ваше будущее с нами в нашем общем Европейском Союзе. Ваша судьба — наша судьба».

Мишель также заявил, что «Кремль нас не запугает. Украина будет членом ЕС».

На совместной пресс-конференции в Киеве фон дер Ляйен заявила, что перед Украиной стоят цели, которые необходимо выполнить в рамках продвижения ее членства в ЕС.

Отвечая на вопрос о стремлении Украины к вступлению в ЕС, она сказала: «Жестких сроков нет, но есть цели, которых нужно достичь».

Владимир Зеленский тем временем обратился к Европейскому союзу с призывом ввести санкции в отношении российской государственной атомной монополии «Росатом» и ее топ-менеджеров.

ЕС пообещал, что десятый пакет санкций против россии будет введен к 24 февраля, в первую годовщину войны.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.