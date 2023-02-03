В Латвии рассказали, какие страны помогают трейдерам уклоняться от санкций ЕС в отношении рф

Латвия является одним из самых активных сторонников санкций против рф после ее вторжения в Украину в 2022 году.

Трейдеры используют Турцию, Казахстан и Армению, чтобы уклоняться от санкций ЕС в отношении россии*, тактика, которая нарушает соблюдение этими странами эмбарго блока, заявил в пятницу премьер-министр Латвии.

Кришьянис Кариньш сделал это заявление после переговоров с коллегами из стран-членов ЕС Эстонии и Литвы, которые наряду с Латвией являются одними из самых активных сторонников санкций против россии после ее вторжения в Украину в 2022 году.

«Кажется совершенно очевидным, что трейдеры находят способы легально торговать товарами, скажем, с Турцией, Казахстаном или Арменией, которые затем повторно отправляются в россию, потому что эти страны не придерживаются режима санкций», — заявил журналистам Reuters Кариньш в Таллинне, столица Эстонии.

Отметим также, среди вихря заявлений, направленных на демонстрацию поддержки Киева ЕС, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила сегодня, что Европа «несет свет в Украину».

Фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС поставит Украине 35 миллионов светодиодных лампочек, 2400 генераторов в дополнение к уже поставленным 3000, и пообещала финансирование солнечных батарей для питания общественных зданий Украины.

Кроме того, ЕС запустит программу гуманитарного разминирования в Украине стоимостью 25 млн евро, подтвердил глава внешнеполитического ведомства блока Жозеп Боррель.

Разминирование «крайне важно для спасения жизней гражданского населения», написал Боррелл в социальных сетях.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.