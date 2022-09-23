Президент Ирана отменил интервью в Нью-Йорке: чем не понравился внешний вид журналистки

Президент Ирана Ибрагим Раиси не пришел на интервью с журналисткой CNN, которая отказалась надеть на голову платок. Темой интервью должны были стать протесты в Иране.

Отменилось интервью в CNN с ведущей Кристианой Аманпур. Стало известно, что президент Ирана потребовал, чтобы репортер покрыла голову платком, однако она отказалась.

Об этом сообщили detaly.

В своем Twitter Кристиана Аманпур из CNN сообщила, что у нее была запланирована встреча с Раиси во время Генеральной Ассамблеи ООН. Она рассказала, что планировала задать ему вопросы о протестах в Иране после смерти 22-летней Махсы Амини, которая была арестована и избита «полицией нравов» за неправильно надетый хиджаб.

«Это интервью могло стать первім в истории интервью президента Ирана в США, во время его визита в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. После нескольких недель планирования и восьмичасовой подготовки оборудования для перевода, света и камер мы были готовы. Но президента Раиси не видно», – написала Аманпур в Twitter.

Ранее Курсор писал, что президент Ирана обвинил США в двойных стандартах из-за осуждения убийства иранской женщины. «А как насчет всех людей, убитых американской полицией?» — заявил Ибрагим Раиси в ответ на обвинения в адрес Ирана из-за убийства женщины и подавлении столкновений с протестующими.

Напомним, мы сообщали о протестах в Иране: количество погибших, санкции США и подробности смерти девушки, задержанной полицией нравов.