Президент Казахстана признал факты пыток в отношении задержанных после январских протестов

Казахстан официально признал применение пыток сотрудниками полиции после январских событий, когда была предпринята попытка государственного переворота.

Казахстан подтвердил, что сотрудники полиции превышали полномочия и применяли пытки к задержанным во время январских протестов.

Об этом официально заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании палат парламента.

«Правительство признает факты применения сотрудниками правоохранительных органов к задержанным запрещенных методов и даже пыток. Это неприемлемо. Такие варварские методы противоречат принципам любого современного прогрессивного общества», — сказал он.

По словам Токаева, в январе группа чиновников пыталась организовать захват власти в стране и совершала беззаконные действия.

Пример Казахстана наглядно демонстрирует, что даже самая диктаторская страна при определенных условиях может измениться и стать уважающей закон и своих граждан страной, которая поддерживает законы демократии и человечности.

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