Президент Сербии Вучич раскритиковал НАТО и пообещал защитить сербов в Косово

Президент Сербии Александр Вучич негативно высказался в отношении деятельности Североатлантического Альянса в Косово, а также пригрозил защитить сербов, проживающих там.

Политик выступил с этой речью в воскресенье, 21 августа, после того, как сорвались политические переговоры между лидерами Сербии и Косово в начале этой недели при посредничестве Европейского Союза в Брюсселе. Он заявил, что в ближайшее время стороны будут пытаться придти к компромиссу.

Об этом сообщает AP.

По словам Вучича, потому если НАТО будет бездействовать, тогда он обещает защитить сербов «от преследований и погромов». Политик не приемлет прибытие в Косово, а именно в его северные части, «косово-албанских группировок».

«Нам отступать некуда, мы загнаны в угол и наше ключевое послание сегодня нашему населению в Косово и Метохии – что бы ни случилось, и как бы ни было, сообщу вам и наши следующие шаги по поиску компромиссных решений в ближайшие 10 дней, не будет колонн беженцев, мы сохраним наш народ и от гонений, и от погромов. Если этого не захочет сделать НАТО, силы KFOR, или если с албанскими подразделениями будут участвовать в погромах, надеюсь, не будут», – заявил Вучич.

Кроме этого, президент Сербии обвинил правительство Косово в том, что оно якобы хочет избавиться от сербского народа.

Следует напомнить, что в конце июля произошло обострение конфликта между Косово и Сербией. Так, в районе Косово-Митровицы, граничащем с Сербией, были слышны выстрелы и сирены.

Спустя насколько недель на военном предприятии в Сербии произошел взрыв, что, по информации министерства обороны, произошло из-за детонации капсюля боеприпаса во время нанесения лака. В результате этого происшествия пострадали два человека.