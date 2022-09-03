Президент Украины Зеленский рассказал, могут ли быть переговоры с россией

По мнению украинского президента, должны быть созданы определенные условия для начала этих переговоров.

Таким образом, президент Украины Владимир Зеленский перечислил ключевые вопросы, которые могут проложить путь к началу переговоров между Украиной и россией*. Он отметил, что в первую очередь москва* должна прекратить решать вопросы войной и убийствами.

Об этом пишет «Багнет».

То есть россия* должна прекратить попытки захватить украинские территории. Второй важный пункт для начала переговоров — это желание мира. Большинство стран в Европе поддерживают Украину, но необходимо объединенное желание. Самое важное, по словам украинского президента, чтобы российского общества хотело закончить войну, чтобы россияне осознали, что виноваты в этой войне, в своем выборе.

«Ключевой вопрос состоит в том, существует ли сегодня момент переговоров. Его сегодня не существует, и не существовало долгие годы до этого. Агрессия россии началась не вчера, война идет 8 лет. Поэтому должно проявиться желание россии решать вопрос не войной и не убийствами. Пока она хочет решать все силой», — подытожил Зеленский.

Ранее «Курсор» писал о том, что в Украине рассказали, чем победа россии может обернуться для всего мира.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!