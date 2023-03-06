Пригожин поздравил украинок с 8 марта, подписав украденные бутылки украинского шампанского

Главный путинист евгений пригожин* передал свои поздравления женщинам Украины в честь 8 марта особым образом. Он организовал партию шампанского, которое было захвачено на заводе игристых вин под Бахмутом алкогольными наемниками чвк «вагнер».

Подробнее об этом информирует Telegram-канал SVTV NEWS.

Пригожин лично подписал одну из коробок подарочной партии словами: «Украинским женщинам от чвк „вагнер“. С 8 Марта!». Подобный жест вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Некоторые люди отметили, что данный поступок является неприемлемым и грубым. Тем не менее, другие считают, что это просто шутка и не стоит принимать всерьез. В любом случае, данный эпизод произвел широкий резонанс в СМИ и вызвал многочисленные комментарии в социальных сетях.

Ранее «Курсор» информировал, что главарь «вагнеровцев» снова восстал против путина. Глава чвк «вагнер» евгений пригожин, который недавно заявлял об окружении Бахмута, снова пожаловался на снарядный голод. Вещая из подвала, он заявил, что отступление его террористов из-под Бахмута приведет к «эффекту пружины» и фронт посыпется вплоть до границ россии «или даже дальше». Также он не исключает, что Крым будет деоккупирован.

Напоминаем, что глава зэков-наемников, который еще вчера обещал взять Бахмут и ставил условия Зеленскому, заговорил об отступлении российских войск и угрозе для самой рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!