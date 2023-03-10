Пригожин слишком фривольно себя ведет в последнее время, и в узких кругах поговаривают, что владимир путин им очень недоволен.

Евгений пригожин*, известный как основатель и лидер чвк «вагнер», огласил, что его отключили от государственных коммуникационных линий и заблокировали им доступ к российским министерствам.

Подробнее об этом информирует SVTV NEWS.

Единственное объяснение, какое он находит для такого решения властей, — это дефицит боеприпасов. В результате, он больше не может оказывать давление на официальные органы власти, используя свое влияние.

Ситуация с поставками боеприпасов, по словам пригожина, не улучшилась, так что теперь он единственный способ для добычи необходимого оборудования видит в публичных заявлениях в СМИ, которые вызывают неоднозначную реакцию в россии, но очень сильно радуют украинцев.

Итак, отключение военных контрактников от правительственных коммуникаций является интересной стратегической задачей правительства, что подчеркивает необходимость постоянной борьбы за свои интересы и возможности влиять на политическую обстановку в российской федерации. Следует отметить, что это вызывает серьезный интерес у мировой общественности и может иметь важные последствия в ближайшем будущем. Также важно подчеркнуть, что таким образом всем становится очевидно, что чвк «вагнер» без поставок минобороны рф не представляет собой отдельную боевую единицу, способную решать сложные задачи.

Ранее «Курсор» информировал, что зятя министра обороны российской федерации сергея шойгу завербовали в ряды «вагнеровцев». Об этом заявил сам владелец чвк «вагнер» евгений пригожин.

Напоминаем, что евгений пригожин набирает в ряды «вагнеровцев» еще одну опасную категорию населения. Сообщается, что «вагнер» начал активно вербовать пациентов психоневрологических диспансеров в свои ряды из-за огромных потерь, которые российская кампания понесла во время войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!