Канье Уэст заявил, что ему угрожали убийством из-за поддержки Трампа

Скандальная сага вокруг самого популярного рэпера современности, связанная с расизмом, не утихает

Канье Уэст рассказал, с какими проблемами сталкиваются люди, носящие кепку в поддержку экс-президента США Дональда Трампа и республиканской партии.

Об этом сообщает SVTV.

«Мои так называемые друзья и моя команда говорили мне, что если я скажу, что мне нравится Трамп, то моей карьере конец, моей жизни конец. Они говорили, что людей убивают за то, что они ходят в этих кепках. Они угрожали мне…В общем, они мне говорили, что убьют меня за то, что я ношу эту кепку», – рассказал артист.

По словам Уэста, прошлой ночью ему позвонили и сказали, что расправятся со всеми, кто будет носить футболку «Жизни белых важны».

«То есть, их изобьют, если они наденут эти футболки. И я такой: «Значит, избейте меня, раз так», – добавил Канье.

Напомним, что несколько дней назад Уэст презентовал одежду своего бренда Yeezy на Неделе моды в Париже, что стало началом нового скандала. Дело в том, что он надел кофту с надписью White Lives Matter (перевод – «Жизни белых важны»).

Это отсылка к организации White Lives Matter, которая, в противовес движению Black Lives Matter, защищает права белого населения. Инициативу Уэста поддержала политическая активистка консервативного направления Кэндис Оуэнс, тоже надевшая одежду с аналогичным принтом.

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Однако, не всем понравилась эта инициатива. Так, сын актера Уилла Смита, Джейден, покинул модный показ и заявил, что у Канье «нет полной поддержки молодежи». Помимо него, Уэста раскритиковали другие знаменитости, но рэпера это не остановило и он сделал провокационную публикацию, которую со временем удалил.

«Все знают, что Black Lives Matter была аферой, с этим покончено. Не благодарите», – говорилось в тексте.

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