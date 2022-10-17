Пригрозивший «смертным приговором евреям» Канье Уэст приобретает социальную сеть

По словам скандального рэпера, «мы должны убедиться, что у нас есть право на свободное самовыражение».

Скандальный рэп-исполнитель Канье Уэст покупает социальную сеть Parler.

Об этом сообщает портал Mako.

В своем заявлении соцсеть отмечает, что «покупка гарантирует Parler будущую роль в построении бесповоротной системы, где есть место для всех голосов».

«Эта сделка изменит мир и то, как мир думает о свободе выражения мнений», — написал генеральный директор компании Джордж Фармер.

Отмечается, что сумма сделки пока не известна, но официально договор будет оформлен в конце последнего квартала 2022 года.

«В мире, где консервативные взгляды считаются спорными, мы должны убедиться, что у нас есть право на свободное самовыражение», — говорится в заявлении Канье Уэста.

Как сообщал Курсор, рэпера Канье Уэста забанили в Instagram после того, как он пригрозил пойти «смертным приговором против евреев» в очевидной антисемитской тираде в Твиттере. Он ответил на обвинения в антисемитизме, заявив, что он не может быть антисемитом, «потому что чернокожие на самом деле евреи».

«Вы, ребята, играли со мной и пытались забить всех, кто выступает против ваших планов», — написал исполнитель.

Также Уэст заявил, что Авраамовы соглашения между Израилем, ОАЭ и Бахрейном были подписаны, потому что бывший старший советник Белого дома Джаред Кушнер хотел «заработать деньги» на сделке.

После того, как страница Йе была удалена из социальной сети, он написал в Твиттере: «Кто, по вашему мнению, несет ответственность за отмену культуры?» — еще один возможный выпад против еврейского народа.

Ранее Курсор писал, что Канье Уэст заявил, что ему угрожали убийством из-за поддержки Трампа.