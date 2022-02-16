Принц Эндрю пришёл к соглашению с женщиной, подавшей иск против него

Принц Эндрю и Вирджиния Жоффр пришли к соглашению по гражданскому иску, поданному против него за сексуальное насилие, он пожертвует «значительную сумму» благотворительной организации, созданной Жоффр для поддержки жертв сексуальных преступлений.

Принц Эндрю и Вирджиния Жоффр пришли к соглашению по гражданскому иску, который она подала против него за сексуальное насилие. Принц Эндрю пожертвует «значительную сумму» благотворительной организации, созданной женщиной для поддержки жертв сексуальных преступлений.

Герцог Йоркский признал себя виновным в исках Жоффр, но прямо не признался в совершении сексуальных преступлений, и против него не будет проводиться никакого судебного разбирательства.

В документах, поданных в суд США, говорится, что «Джеффри Эпштейн, как известно, годами занимался сутенертвом. Эндрю сетует на связь с ним и с похвалой отмечает героизм Жоффр и остальных жертв. Эндрю стремится использовать свое чувство раскаяния по поводу своих отношений с Эпштейном в пользу борьбы с сексуальными преступниками и поддержки жертв».

В документах, представленных от имени адвокатов, также говорится, что стороны «пришли к принципиальному соглашению». Судебные документы показывают, что герцог внесет «значительный вклад в благотворительную организацию, созданную Жоффр для поддержки жертв сексуальных преступлений».

Герцог Йоркский упорно отрицал выдвинутые против него обвинения. В документе, поданном от его имени в суд США, говорится, что он «никогда не намеревался опорочить Жоффр и понимает, что она пострадала и как жертва жестокого обращения, и как жертва несправедливых публичных нападок».

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