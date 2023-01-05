Внучка Нельсона Манделы заявила о своих претензиях к принцу Гарри и Меган Маркл

Герцоги Сассекские попытались использовать имя и наследие Нельсона Манделы в своем фильме на Netflix, чтобы заработать.

Никола Мандела, внучка легендарного Нельсона, раскритиковала принца Гарри и его жену за использование наследия ее дедушки в сериале «Жить, чтобы вести» на Netflix.

Об этом сообщает New York Post.

Принц Гарри и Меган Маркл заявляли, что их последнее шоу на Netflix было «вдохновлено Нельсоном Манделой». Такое заявление Никола Мандела назвала «монетизацией» имени и наследия бывшего президента Южной Африки.

Никола обвинила супругов в том, что они сравнивают свою борьбу с королевской семьей с борббой бывшего президента ЮАР за свободу своей страны.

«Нет сравнения. Я знаю, что Фонд Нельсона Манделы поддержал инициативу, но люди годами воровали цитаты дедушки и использовали его наследие, потому что знают, что его имя продается – Гарри и Меган ничем не отличаются от них», — отметила внучка бывшего президента ЮАР.

Она добавила: «Гарри должен быть честным и придерживаться собственной истории, какое отношение имеет жизнь дедушки к его жизни?» – спросила Никола Мандела, добавив, что она даже не верит в знакомство герцогов Сассекских с ее дедушкой.

Ранее Курсор писал, что принц Гарри рассказал, как принц Уильям физически напал на него.