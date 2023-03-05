Принц Гарри рассказал, какой диагноз поставили ему врачи

Принц Гарри в беседе с экспертом по лечению психологических травм Габором Мате рассказал, что его психотерапевт поставил ему диагноз посттравматическое стрессовое расстройство.

Об этом сообщает The Daily Mail.

По словам Гарри, он всегда знал, что между ним и остальными членами семьи есть отличия.

«Я чувствовал себя странно в этой «коробке», и я знаю, что моя мать чувствовала то же, что в этом есть смысл. С 12 лет, кроме того, что я был в состоянии шока, я мог только сражаться или бежать»

Он считает, что с помощью терапии «вырвался на свободу», а также начал себя ощущать «невероятно свободным». Во время прямого эфира доктор Матте предположил, что Гарри страдает синдромом дефицита внимания, но, по словам самого принца, психотерапевт диагностировал у него посттравматическое стрессовое расстройство.

По его словам, он ощущает огромную ответственности за то, чтобы детям не передались его травмы или негативный опыт. Также он признался, что прибегал к приему психоделическим препаратов для борьбы с травмами.

«Я думал, что если я пойду на терапию, это убьет меня, и что я потеряю все, что у меня осталось, все что мне удалось сохранить от матери, и оказалось, что это не так. Я не забыл, все было наоборот. Говорят, моя жена спасла меня. Я застрял в том мире, а она была из другого мира и помогла мне выбраться оттуда. Мой партнер – исключительный человек, и я благодарен за пространство, которое он дал мне», – добавил Гарри.

Также «Курсор» сообщал, что супружеская пара нашла на своем чердаке письмо, написанное королем Чарльзом.